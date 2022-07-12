Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом

Сегодня, во вторник, 12 июля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет представитель французской Лиги 1 - "Лион".

Команды сыграют между собой два матча двумя на стадионе "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жалье. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая – в 22:00.

Отметим, что на UA-Футбол будет доступна тестовая онлайн-трасляция первого и второго поединка.

Напомним, что на летнем сборе динамовцы уже успели провести шесть товарищеских матчей: победа над "Сьоном" (1:0) и "Сьоном-2" (6:1), ничья с "Ивердоном" (1:1) и "Янг Бойз" (0:0), поражение от "Лозанны" (0:2), а также успех над "Люцерном" (2:1).