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Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом

Премьер-лига
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Первая игра начнется в 19:00, вторая - в 22:00

Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, во вторник, 12 июля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет представитель французской Лиги 1 - "Лион".

Команды сыграют между собой два матча двумя на стадионе "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жалье. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая – в 22:00.

Отметим, что на UA-Футбол будет доступна тестовая онлайн-трасляция первого и второго поединка.

Напомним, что на летнем сборе динамовцы уже успели провести шесть товарищеских матчей: победа над "Сьоном" (1:0) и "Сьоном-2" (6:1), ничья с "Ивердоном" (1:1) и "Янг Бойз" (0:0), поражение от "Лозанны" (0:2), а также успех над "Люцерном" (2:1).

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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