Легионер Металлиста: Я горжусь тем, что общаюсь с украинским народом

Капитан "Металлиста" Фарес Балули пообщался с клубной пресс-службой и рассказал о последних событиях в своей жизни.

— Фарес, расскажи, как ты провел последние четыре месяца. Что у тебя нового?

— Все эти месяцы я работал, тренировался, чтобы держать себя в форме, наслаждался времяпровождением с семьей. А еще у меня родился ребенок.

— От всей души поздравляю тебя с этим событием!

— Спасибо большое!

— Где ты находишься сейчас?

— Дома, в Лионе.

— Знаешь ли ты, что один из самых популярных вопросов харьковских болельщиков в последние недели: "А как дела у Фареса Балули?" Как часто тебе пишут фанаты?

— У меня особые отношения с фанатами "Металлиста". Я очень польщен их привязанностью. Надеюсь, что все успокоится, и мы сможем снова встретиться и пережить хорошие времена. Я получаю сообщения от фанатов по нескольку раз в день. Болельщики "Металлиста" заслуживают лучшего, они неординарны.

— Ты следишь за ситуацией в "Металлисте"? С кем в клубе поддерживаешь связь?

— Да, конечно, я до сих пор слежу за командой. "Металлист" сейчас в Турции и я знаю, что он тренируется и проводит контрольные матчи, готовясь к возобновлению чемпионата. Я общаюсь с некоторыми игроками команды, а также с вице-президентом Евгением Красниковым и Папа Гуйе.

— Поддерживаешь ли ты идею возобновления чемпионата Украины этим летом?

— Это может быть хорошей идеей, потому что футбол является национальным видом спорта в Украине и это именно то, что может позволить болельщикам немного отвлекаться от происходящего в стране.

— Ты давно не был в Харькове. Какие твои самые яркие воспоминания о городе, об Украине?

— Я влюбился в Харьков. И я, и моя семья, сильно скучаем по этому городу. У меня остались только хорошие воспоминания о Харькове, о доброте харьковчан, о любви болельщиков, о радушном приеме в "Металлисте" со стороны персонала и других игроков. И, конечно, я скучаю по атмосфере стадиона.

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— Матеус Пейшото и Кадим Харрис признались, что мечтают как можно скорее вернуться в "Металлист". Ты разделяешь их чувства?

— Да, конечно! Мы все хотели бы, чтобы "Металлист" возобновил работу как можно скорее и на самом высоком уровне.

— У тебя остались хорошие впечатления от работы с топ-менеджментом клуба?

— Да, они делают очень хорошую работу, каждый день трудятся на благо клуба и игроков. Я точно знаю, что они делают все возможное, чтобы подготовить команду к возвращению в наилучшем виде, учитывая сложившиеся в стране условия. И я очень горжусь тем, что работаю с такими людьми.

— Как капитан нашей команды, что бы ты хотел сейчас сказать болельщикам и всем украинцам?

— Я желаю всем болельщикам и украинцам быть смелыми, как и всегда, бороться за свои права и свою свободу. Продолжать быть такими же едиными. Я убежден, что украинцы в конечном итоге победят. Я горжусь тем, что общаюсь с украинским народом, у них есть вся моя поддержка, уважение и сила, - сказал Балули.