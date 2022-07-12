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Экс-лидер Александрии может продолжить карьеру в Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

К украинцу есть интерес со стороны зарубежных клубов

Экс-лидер Александрии может продолжить карьеру в Европе

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец имеет варианты продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщил известный комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Кирилл больше видит себя в иностранном клубе. Он хочет попробовать легионерский хлеб. К нему действительно есть интерес из Европы. В Польше это "Легия" Варшава. К нему есть интерес из Швейцарии. Там мне назвали два клуба – "Базель" и "Цюрих".

Переговорный процесс продолжается", – сказал Вацко в эфире программы "Вацко on air".

Напомним, что сейчас футболист находится в статусе свободного агента после ухода из "Александрии". Ранее СМИ писали о том, что Ковалец может продолжить карьеру в "Днепре-1".

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В статье: Кирилл Ковалец
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Источник:
Вацко on air

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