Экс-лидер Александрии может продолжить карьеру в Европе

Бывший полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец имеет варианты продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщил известный комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Кирилл больше видит себя в иностранном клубе. Он хочет попробовать легионерский хлеб. К нему действительно есть интерес из Европы. В Польше это "Легия" Варшава. К нему есть интерес из Швейцарии. Там мне назвали два клуба – "Базель" и "Цюрих".

Переговорный процесс продолжается", – сказал Вацко в эфире программы "Вацко on air".

Напомним, что сейчас футболист находится в статусе свободного агента после ухода из "Александрии". Ранее СМИ писали о том, что Ковалец может продолжить карьеру в "Днепре-1".