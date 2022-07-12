Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финалист ЛК. Еще один клуб из Нидерландов интересуется Матвиенко
Украинец может сменить чемпионат
Фото: ФК Шахтер Донецк
У защитника "Шахтера" Николая Матвиенко появился еще один вариант продолжения карьеры в чемпионате Нидерландов.
26-летний украинец попал в сферу интересов "Фейеноорда". По информации нидерландских СМИ, Матвиенко подходит под требования главного тренера клуба Арне Слота, который ищет универсального и опытного защитника.
Сообщается, что защитник сборной Украины приедет в Нидерланды на этой неделе, чтобы попытаться договориться с "Фейеноордом". Ранее была информация, что Николай находится в шорт-листе другого нидерландского клуба - "Аякса".
В сезоне-2021/22 Матвиенко отыграл 23 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал результативную передачу. В активе защитника также 51 матч за сборную Украины. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" завершил на 5-м месте. Более того, команда дошла до финала Лиги конференций, где уступила итальянской "Роме" (0:1).
Популярное сейчас
- Не динамовский пул и не "Футболы". СМИ назвали телеканал, который покажет матч Динамо - Фенербахче
- Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом
- Оккупанты устроили массированный обстрел Николаева, в городе прогремело больше 10 взрывов
- Днепр-1 забил 14 голов в контрольном матче - за днепрян сыграли пять игроков Металлиста
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО