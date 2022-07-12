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Финалист ЛК. Еще один клуб из Нидерландов интересуется Матвиенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец может сменить чемпионат

Финалист ЛК. Еще один клуб из Нидерландов интересуется Матвиенко

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

У защитника "Шахтера" Николая Матвиенко появился еще один вариант продолжения карьеры в чемпионате Нидерландов.

26-летний украинец попал в сферу интересов "Фейеноорда". По информации нидерландских СМИ, Матвиенко подходит под требования главного тренера клуба Арне Слота, который ищет универсального и опытного защитника.

Сообщается, что защитник сборной Украины приедет в Нидерланды на этой неделе, чтобы попытаться договориться с "Фейеноордом". Ранее была информация, что Николай находится в шорт-листе другого нидерландского клуба - "Аякса".

В сезоне-2021/22 Матвиенко отыграл 23 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал результативную передачу. В активе защитника также 51 матч за сборную Украины. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" завершил на 5-м месте. Более того, команда дошла до финала Лиги конференций, где уступила итальянской "Роме" (0:1).

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Николай Матвиенко
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Источник:
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