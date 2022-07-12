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"Сомнений не было". Олейник рассказал о своем возвращении в Украину

Премьер-лига
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Украинский футболист покинул Финляндию

"Сомнений не было". Олейник рассказал о своем возвращении в Украину

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Новичок "Ворсклы" Денис Олейник объяснил, почему решил покинуть состав финского "СИКа" ради возвращения в чемпионат Украины.

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"Всегда хотел вернуться в Украину, и когда появилась возможность, то я не мог не воспользоваться шансом. И хорошо, что в такое сложное время для Украины я могу быть здесь. Я много об этом думал, и мои родственники переживают из-за ситуации тут. Кроме того, мой финский клуб не хотел меня отпускать.

Но в клубе поняли мою ситуацию, и я благодарен, что нам удалось договориться. Сомнений о возвращении практически не было, и я понимал, что в будущем я уже не смогу вернуться из-за возраста.

Было мое сильное желание", - сказал Олейник в интервью программе "Вацко on air".

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В статье: Денис Олейник Ворскла (Полтава)
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Источник:
Sport.ua

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