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SCM Ахметова начинает процедуру аннулирования лицензий Медиа Группы Украины

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Конец телеканалам "Футбол"?

SCM Ахметова начинает процедуру аннулирования лицензий Медиа Группы Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко сделала официальное заявление, прокомментировав вчерашний выход Рината Ахметова из медиа-сферы.

Читайте такжеИз-за закона об олигархах. Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса

"SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украины (МГУ). Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года. Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украины от государства.

Параллельно сегодня будет начат процесс прекращения выпуска надлежащих МГУ печатных средств массовой информации. Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически оставляет компании-собственники статуса СМИ и должны завершить деятельность.

Скорость принятия решения по аннулированию лицензий после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства. Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух. В этот период МГУ будет продолжать выполнять взятые на себе обязательства по лицензионным соглашениям и продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиа-группы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше. В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа.

Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций. Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно. Все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются у ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренде, в том числе – "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущая судьба этих активов будет определена менеджментом в ближайшие дни.

Решение о выходе SCM из медиа-бизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели его в абсолютные лидеры украинского медиа-рынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными. Дальнейшая судьба строительных нами лицензий нам неизвестна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы благодарны команде МГУ за более чем 20-летнюю совместную и успешную работу и сделаем все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это действительно сейчас важнейшая задача для менеджмента МГУ и для нас в SCM", - заявила Наталья Емченко.

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В статье: Ринат Ахметов
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Комментарии (4)
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TonyAdams (Донецк)
12.07.2022 в 17:45
ОТТ платформа Oll.tv, яка входить у «Медіа Групу Україна», продовжить свою роботу. Про це «Детектору медіа» повідомили у пресслужбі Oll.tv. «Були повернуті лише державні ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна". Наш сервіс працює в штатному режимі», – сказали у пресслужбі. На платформі транслюватимуться футбольні матчі, які раніше виходили на каналах «Футбол».
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zloyded (Киев)
12.07.2022 в 16:30
Скоріше вже!!!
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олег донецьк Украіна (донецьк)
12.07.2022 в 16:53
тебе от этого полегчало?будешь лучше спать?простой договорняк ахметова с нынешней .....властью.уйдут зелёные.отменят "закон об олигархах".начнутся суды и государство Украина ещё будет выплачивать деньги
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Veminal (Киев)
12.07.2022 в 17:16
ты идиот теперь футбол в хорошем качестве не посмотреть!
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