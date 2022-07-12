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С Супрягой и Ванатом. Состав Динамо на первый матч против Лиона
В первом матче сыграет ближайший резерв
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня киевское "Динамо" проведет два контрольных матча против "Лиона". Мирча Луческу определился с заявкой на первую игру.
В ней сыграет резервный состав киевлян. Все украинские сборники, а также легионеры в виде Вербича и Кендзеры, вероятно, сыграют во второй игре.
Состав "Динамо": Бойко - Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Гармаш - Антюх, Супряга, Ванат.
Первая игра стартует в 19:00. Вторая - спустя три часа.
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