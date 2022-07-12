  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Супрягой и Ванатом. Состав Динамо на первый матч против Лиона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Супрягой и Ванатом. Состав Динамо на первый матч против Лиона

Премьер-лига
(4 голосов)

В первом матче сыграет ближайший резерв

С Супрягой и Ванатом. Состав Динамо на первый матч против Лиона

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведет два контрольных матча против "Лиона". Мирча Луческу определился с заявкой на первую игру.

Читайте такжеДва матча двумя составами. Динамо подтвердило спарринг с французским грандом

В ней сыграет резервный состав киевлян. Все украинские сборники, а также легионеры в виде Вербича и Кендзеры, вероятно, сыграют во второй игре.

Состав "Динамо": Бойко - Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Гармаш - Антюх, Супряга, Ванат.

Первая игра стартует в 19:00. Вторая - спустя три часа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде