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Шахтер официально подтвердил, что первый этап летних сборов проведет в Нидерландах
Кто тренер? Хороший вопрос
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" официально подтвердил место проведения первого этапа летних сборов.
"Оранжево-черные" отправятся в Нидерланды, где пробудут с 14-го по 30-е июля. Уже объявлено, что "горняки" проведут контрольный матч против "Аякса".
Коли, де та як «Шахтар» проведе літні збори?— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 12, 2022
Розповідаємо подробиці ⬇️https://t.co/TlK7rUUvrT#Shakhtar #Шахтар
Отметим, что до сих пор официально не объявлено, кто будет тренировать "Шахтер" в новом сезоне. Не так давно команду
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