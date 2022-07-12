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Шахтер официально подтвердил, что первый этап летних сборов проведет в Нидерландах

Премьер-лига
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Шахтер официально подтвердил, что первый этап летних сборов проведет в Нидерландах

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" официально подтвердил место проведения первого этапа летних сборов.

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"Оранжево-черные" отправятся в Нидерланды, где пробудут с 14-го по 30-е июля. Уже объявлено, что "горняки" проведут контрольный матч против "Аякса".

Отметим, что до сих пор официально не объявлено, кто будет тренировать "Шахтер" в новом сезоне. Не так давно команду покинул Роберто де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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