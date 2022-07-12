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Александрия и Кривбасс сыграли вничью - Устименко забил бывшей команде
Победила дружба
Фото: ФК Александрия
"Александрия" и "Кривбасс" провели контрольный матч.
Клубы УПЛ сыграли вничью, забив по одному голу, причем в разных таймах. Счет открыл форварда "Кривбасса" Устименко, который ранее играл именно за "Александрию". В составе "горожан" отличился Недольский.
Напомним, что сезон УПЛ стартует 23-го августа.
Контрольный матч, 12.07.2022
"Александрия" – "Кривбасс" 1:1
Голы: Денис Устименко 37 - Ярослав Недольский 87
"Александрия"(стартовый состав): Олег Билык, Денис Мирошниченко, Максим Дячук, Александр Мартынюк, Владислав Бабогло, Александр Демченко, Сергей Рыбалко, Максим Третьяков, Эмиль Мустафаев, Артем Шулянский, Даниил Сухоручко
На замены выходили: Валентин Горох, Виталий Костышин, Андрей Цуриков, Олег Кожушко, Максим Цвиренко, Александр Мельник, Богдан Белошевский, Кирилл Дришлюк, Юрий Копина, Артур Авагимян, Владислав Калитвинцев, Ярослав Недольский, Богдан Кобзарь
"Кривбасс": Богдан Сарнавский (Андрей Клищук, 46), Евгений Опанасенко (Денис Шевченко, 46), Виталий Вернидуб (Глеб Попчук, 46), Иван Зотько (Дмитрий Чудак, 46), Тимур Стецков (Максим Мысляй, 46, новичок, 71), Дмитрий Семенов (Вячеслав Рябов, 46), Максим Задерака (Тимур Кораблин, 46), Дмитрий Хомченовский (Алексей Хобленко, 46), Никита Татарков (Ярослав Гопкало, 46 Евгений Николашин 71), Андрей Понедельник (новичок, 46), Денис Устименко (Роман Дебелко, 46)
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