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Официально: Динамо сыграет с Эвертоном 29-го июля

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра пройдет в Ливерпуле

Официально: Динамо сыграет с Эвертоном 29-го июля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Эвертон" официально подтвердил дату проведения контрольного матча против "Динамо".

Встреча состоится 29-го июля и пройдет на домашнем стадионе "ирисок" - на "Гудиссон Парк". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в составе "Эвертона" играет воспитанник "Динамо" Виталий Миколенко, который зимой 2022-го года пополнил состав "ирисок".

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль)
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