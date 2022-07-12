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Официально: Динамо сыграет с Эвертоном 29-го июля
Игра пройдет в Ливерпуле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Эвертон" официально подтвердил дату проведения контрольного матча против "Динамо".
Встреча состоится 29-го июля и пройдет на домашнем стадионе "ирисок" - на "Гудиссон Парк". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.
???????? | We will host Ukrainian side @dynamokyiven in a pre-season friendly at Goodison Park on Friday 29 July, KO 7.45pm.— Everton (@Everton) July 12, 2022
Proceeds from the fixture will be donated to humanitarian charities supporting the people of Ukraine. ????????
Напомним, что в составе "Эвертона" играет воспитанник "Динамо" Виталий Миколенко, который зимой 2022-го года пополнил состав "ирисок".
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