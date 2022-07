Официально: Динамо сыграет с Эвертоном 29-го июля

Английский "Эвертон" официально подтвердил дату проведения контрольного матча против "Динамо".

Встреча состоится 29-го июля и пройдет на домашнем стадионе "ирисок" - на "Гудиссон Парк". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

???????? | We will host Ukrainian side @dynamokyiven in a pre-season friendly at Goodison Park on Friday 29 July, KO 7.45pm.



Proceeds from the fixture will be donated to humanitarian charities supporting the people of Ukraine. ????????