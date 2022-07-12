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Привет от Супряги. Динамо обыграло Лион в первом матче дня

Премьер-лига
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Впереди еще вторая игра

Привет от Супряги. Динамо обыграло Лион в первом матче дня

Фото: Olympique lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

12-е июля - необычный для "Динамо" день. На сегодня коллектив Мирчи Луческу запланировал два матча - и оба против французского "Лиона". Вполне нетипично, даже для сборов.

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Состав "бело-синих" в первой игре получился резервным - вся основа осталась на вторую игру. У "Лиона" ситуация схожая - из известных персонажей был лишь Пакета. Возможно именно поэтому игра была равна. Правда это не помешало "Динамо" повести в счете - до перерыва отличился Антюх.

Во втором тайме усилиями Супряги киевляне укрепили преимущество, однако "Лион" быстро ответил. Под занавес встречи "Динамо" забило еще раз - на сей раз усилиями свеженького Волошина.

Матч ровно так и закончился - 2:1 в пользу украинской стороны. Впереди вторая игра, в которой мы ждем увидеть главные действующие лица.

Контрольный матч, 12.07.2022
"Динамо" - "Лион" 3:1
Голы: Антюх 28, Супряга 57, Волошин 86 - Эль Аруш 60
"Динамо": Бойко (Нещерет 64) - Кравченко (Тымчик 64), Бурда, Сирота (Боль 73), Вивчаренко (Дубинчак 64) - Андриевский, Шепелев, Гармаш - Антюх (Волошин 80), Супряга, Ванат

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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