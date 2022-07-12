Премьер-лига
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Настал час основы. Состав Динамо на вторую игру с Лионом
Первая встреча завершилась успехом
Фото: ФК Динамо
В первом матче дня киевское "Динамо" резервом обыграло "Лион". Теперь "бело-синих" ожидает вторая встреча с именитыми французами.
Мирча Луческу назвал стартовый состав. На сей раз на поле выйдут основные игроки, в том числе два легионера - Вербич и Кендзера.
Состав "Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Беседин, Вербич
Начало матча "Динамо" - "Лион" - в 22:00.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.07.2022 в 21:54
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