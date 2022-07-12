Черноморец объявил трансфере экс-голкипера Ворсклы

Одесский "Черноморец" объявил о новом трансфере.

Состав "моряков" пополнил 34-летний кипер Дмитрий Непогодов. О деталях перехода клуб не сообщает. Последним клубом в карьере вратаря был казахстанский "Тобол", в Украине он играл за "Ворсклу" и донецкий "Металлург".

Только вчера "Черноморец" подписал центрбека Ермакова. До этого одесситы усилились Петько, Селиным, Политыло, Сухановым, Войтиховским, Литвиненко, Ермоленко, Гаджуком и канадцем Джеймсом.