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Не выдержали темп. Динамо разгромно проиграло Лиону во втором матче дня

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

К сожалению, основа не справилась

Не выдержали темп. Динамо разгромно проиграло Лиону во втором матче дня

Фото: Olympique Lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в этот вторник решило провести сразу два контрольных матча против "Лиона". На разогреве резервисты победили. Вечером ожидал главный матч с основными футболистами.

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Нельзя было сказать, что игра удалась. До перерыва скорости были не самыми высокими, да и опасных моментов получилось минимум. Чуть лучше смотрелся "Лион", однако отдыхать команды ушли при равном счете. Гол пришел после перерыва - все случилось после подачи углового и точного удара Люкеба. Киевлянам удалось несколько раз напрячь соперника, однако это не повлияло на ход игры. Более того, ближе к финальному свистку коллектив Луческу пропустил и во второй раз. А потом в третий раз.

0:2 - "бело-синие" проигрывают во втором матче дня. Но в первом ведь победили. Да и не это главное во время тренировочных сборов.

Контрольный матч, 12.07.2022
"Динамо" - "Лион" 0:3
Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77
"Динамо": Бущан - Кендзера (Тымчик 68), Забарный, Попов (Боль 68), Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Дубинчак 46) - Цыганков, Беседин, Вербич (Ванат 75)

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.07.2022 в 00:03
Мирча пол команды нужно гнать --они не нужны ДК
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