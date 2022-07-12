Не выдержали темп. Динамо разгромно проиграло Лиону во втором матче дня

Киевское "Динамо" в этот вторник решило провести сразу два контрольных матча против "Лиона". На разогреве резервисты победили. Вечером ожидал главный матч с основными футболистами.

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Нельзя было сказать, что игра удалась. До перерыва скорости были не самыми высокими, да и опасных моментов получилось минимум. Чуть лучше смотрелся "Лион", однако отдыхать команды ушли при равном счете. Гол пришел после перерыва - все случилось после подачи углового и точного удара Люкеба. Киевлянам удалось несколько раз напрячь соперника, однако это не повлияло на ход игры. Более того, ближе к финальному свистку коллектив Луческу пропустил и во второй раз. А потом в третий раз.

0:2 - "бело-синие" проигрывают во втором матче дня. Но в первом ведь победили. Да и не это главное во время тренировочных сборов.

Контрольный матч, 12.07.2022

"Динамо" - "Лион" 0:3

Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77

"Динамо": Бущан - Кендзера (Тымчик 68), Забарный, Попов (Боль 68), Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Дубинчак 46) - Цыганков, Беседин, Вербич (Ванат 75)