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Колос передал национальной полиции автомобиль
Клуб в очередной раз продемонстрировал свой патриотизм и единение с государством
Фото: ФК Колос
Президент "Колоса" Андрей Засуха передал в Белоцерковское районное управление полиции, Главного управления Национальной полиции в Киевской области новый автомобиль марки Renault Logan.
Как отмечает пресс-служба ковалевцев, этим подарком клуб и лично президент Андрей Засуха в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм и единение с государством.
"Все знают, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и поэтому поддерживать государство, как ВСУ, так и национальную полицию, сейчас крайне важно.
Слава Богу и нашим ВСУ, у нас сегодня такая возможность есть, поэтому мы помогали и будем помогать и дальше, как можем", - сказал президент "Колоса" Засуха.
Напомним, что клуб из Ковалевки с первых дней военной агрессии россии занял активную общественную позицию и всячески помогает как ВСУ, так и гражданскому населению. В частности, нашим военным ранее было передано 3 внедорожника, 9 автомобилей разного плана (грузовики, внедорожники), сотни тысяч гривен денежной помощи и многое другое. Также были выданы десятки тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.
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