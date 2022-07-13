Колос передал национальной полиции автомобиль

Президент "Колоса" Андрей Засуха передал в Белоцерковское районное управление полиции, Главного управления Национальной полиции в Киевской области новый автомобиль марки Renault Logan.

Как отмечает пресс-служба ковалевцев, этим подарком клуб и лично президент Андрей Засуха в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм и единение с государством.

"Все знают, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и поэтому поддерживать государство, как ВСУ, так и национальную полицию, сейчас крайне важно. Слава Богу и нашим ВСУ, у нас сегодня такая возможность есть, поэтому мы помогали и будем помогать и дальше, как можем", - сказал президент "Колоса" Засуха.

Напомним, что клуб из Ковалевки с первых дней военной агрессии россии занял активную общественную позицию и всячески помогает как ВСУ, так и гражданскому населению. В частности, нашим военным ранее было передано 3 внедорожника, 9 автомобилей разного плана (грузовики, внедорожники), сотни тысяч гривен денежной помощи и многое другое. Также были выданы десятки тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

Фото: ФК Колос