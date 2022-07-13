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Олимпийский реванш. Видео голов и обзор матча Динамо - Лион 0:3

Премьер-лига
(2 голосов)

Во втором поединке киевляне уступили французскому гранду

Олимпийский реванш. Видео голов и обзор матча Динамо - Лион 0:3

Фото: twitter.com/OL / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник "Динамо" провело два спарринга с "Олимпиком" из Лиона. Первую встречу киевляне выиграли 3:1, а во второй подопенчые Мирчи Луческу уступили с разницей в три гола. Неприятно, но не стоит забывать, что это лишь спарринг. Самые важные сражения у "Динамо" впереди.

"Динамо" - "Олимпик" Лион 0:3
Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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