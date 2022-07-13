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Олимпийский реванш. Видео голов и обзор матча Динамо - Лион 0:3
Во втором поединке киевляне уступили французскому гранду
Фото: twitter.com/OL / Автор невідомий
Во вторник "Динамо" провело два спарринга с "Олимпиком" из Лиона. Первую встречу
"Динамо" - "Олимпик" Лион 0:3
Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77
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