Олимпийский реванш. Видео голов и обзор матча Динамо - Лион 0:3

Во вторник "Динамо" провело два спарринга с "Олимпиком" из Лиона. Первую встречу киевляне выиграли 3:1, а во второй подопенчые Мирчи Луческу уступили с разницей в три гола. Неприятно, но не стоит забывать, что это лишь спарринг. Самые важные сражения у "Динамо" впереди.

"Динамо" - "Олимпик" Лион 0:3

Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77