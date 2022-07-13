Авагимян: Никто не может дать гарантии безопасности во время матча

Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян поделился мыслями о проведении чемпионата Украины во время военных действий в стране.

"Спасибо нашим военным за то, что у нас есть возможность тренироваться и надеяться на то, что матчи УПЛ состоятся по плану.

Но конечно опасения есть, как и у всех людей, кто сейчас находится в Украине. Честно говоря, вопрос очень спорный. Война сильно повлияла на футбол в нашей стране. Полагаю, гарантии безопасности пока никто не может дать во время проведения матча. Это очень тяжело.

Неясно по поводу воздушной тревоги. Если я буду бежать 1 на 1 с вратарем, а в это время тревога, что делать? Бежать в убежище? Или бежать забивать? Или еще момент: при стандарте мяч уже подали, но он залетает в сетку, а это время сирена, то гол засчитывают или нет? Многие спорные вопросы, на которые действительно нет ответа.

Но самое главное это гарантии безопасности, которую никто не может дать по понятным причинам. Кто будет нести ответственность, если что-нибудь случится?

Мы же видим, что ракеты прилетают и по домам, по торговым центрам, и где угодно. Футболисты тоже люди: конечно, все об этом говорят и задумываются. Есть опасения и разные мнения на этот счет.

Очень надеюсь, что наши бойцы одолят врага и все это закончится уже очень скоро. Верим в ВСУ", - сказал Авагимян.