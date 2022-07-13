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Известно, сколько Шахтер может заработать на трансфере Матвиенко в Аякс

Премьер-лига
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Переход украинца также зависит от центрбека нидерландцев

Известно, сколько Шахтер может заработать на трансфере Матвиенко в Аякс

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Амстердамский "Аякс" интересуется центральным защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко.

По информации источника, нидерландский клуб оценил трансфер 25-летнего украинского футболиста в 15 миллионов евро. Как отмечает издание, переход Матвиенко зависит от того, сможет ли чемпион Нидерландов продать своего центрбека Лисандро Мартинеса в "Манчестер Юнайтед".

За 24-летнего аргентинца "красные дьяволы" дают 45 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов. "Аякс" надеется получить порядка 55 миллионов евро.

Вчера появилась информация о том, что Матвиенко попал в сферу интересов другого нидерландского клуба - "Фейеноорда".

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
De Telegraaf

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