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Известно, сколько Шахтер может заработать на трансфере Матвиенко в Аякс
Переход украинца также зависит от центрбека нидерландцев
Фото: ФК Шахтер Донецк
Амстердамский "Аякс" интересуется центральным защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко.
По информации источника, нидерландский клуб оценил трансфер 25-летнего украинского футболиста в 15 миллионов евро. Как отмечает издание, переход Матвиенко зависит от того, сможет ли чемпион Нидерландов продать своего центрбека Лисандро Мартинеса в "Манчестер Юнайтед".
За 24-летнего аргентинца "красные дьяволы" дают 45 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов. "Аякс" надеется получить порядка 55 миллионов евро.
Вчера появилась информация о том, что Матвиенко попал в сферу интересов другого нидерландского клуба - "Фейеноорда".
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