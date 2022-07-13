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Аматор и клуб Первой лиги. Рух проведет два спарринга в один день
Львовяне активно готовятся к новому сезону УПЛ
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" определился со следующими соперниками в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.
В субботу, 16 июля, подопечные Леонида Кучука проведут очередные товарищеские матчи. В соперниках – представитель чемпионата Львовской области "Николаев" и команда Первой лиги винницкая "Нива".
Против винницкой "Нивы" "желто-черные" сыграют в 14:00, матч с "Николаевом" начнется в 16:00. Оба поединка состоятся в Академии футбола "Руха".
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Источник:ФК Рух
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