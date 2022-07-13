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Аматор и клуб Второй лиги. Рух проведет два спарринга в один день

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Львовяне активно готовятся к новому сезону УПЛ

Аматор и клуб Второй лиги. Рух проведет два спарринга в один день

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" определился со следующими соперниками в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

В субботу, 16 июля, подопечные Леонида Кучука проведут очередные товарищеские матчи. В соперниках – представитель чемпионата Львовской области "Николаев" и команда Второй лиги винницкая "Нива".

Против винницкой "Нивы" "желто-черные" сыграют в 14:00, матч с "Николаевом" начнется в 16:00. Оба поединка состоятся в Академии футбола "Руха".

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В статье: Рух (Львов) ФК Николаев (Львовская область) Нива (Винница)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
13.07.2022 в 14:26
Нива Вінниця точно з Першої ліги ? Опечатка чи я щось пропустив
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