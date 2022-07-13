Аматор и клуб Второй лиги. Рух проведет два спарринга в один день

Львовский "Рух" определился со следующими соперниками в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

В субботу, 16 июля, подопечные Леонида Кучука проведут очередные товарищеские матчи. В соперниках – представитель чемпионата Львовской области "Николаев" и команда Второй лиги винницкая "Нива".

Против винницкой "Нивы" "желто-черные" сыграют в 14:00, матч с "Николаевом" начнется в 16:00. Оба поединка состоятся в Академии футбола "Руха".