Вернидуб - про Устименко: Не хочу сглазить, но у него многое получается

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал ничью в первом контрольном матче летнего сбора против "Александрии" (1:1).

Читайте также Александрия и Кривбасс сыграли вничью - Устименко забил бывшей команде

– Во-первых, для меня это был первый матч после большого перерыва. Очень рад, что я снова вернулся к любимому делу и работаю в ФК "Кривбасс", который дал мне эту возможность. Для первой игры на сборах эмоций было достаточно. Хорошо знаю главного тренера "Александрии" Юрия Гуру, я благодарен ему за этот спарринг. Мы много общались до и после матча.

Что касается игры, то в первом тайме на поле вышло много новичков, которых мы только подписали. Моменты были как у нас, так и у "Александрии". В первом тайме забили неплохой мяч: ребята хорошо разыграли комбинацию и результативное завершение Устименко. Взяли мяч под контроль и провели хорошую атаку. Мне очень понравился этот гол.

– Молодой Устименко: три матча – три гола. Радуетесь его успехам?

– (улыбается) Не хочу сглазить, но у него многое получается. Дай Бог, чтобы в том же духе он продолжал и дальше. Очень талантливый парень, но есть еще над чем работать. Те ребята, которые старше его, также продемонстрировали свой уровень, что они действительно умеют играть в футбол. Умеют терпеть, держать мяч, отбирать.

Читайте также Вернидуб продемонстрировал мастерство во время тренировки Кривбасса

Второй тайм: я рад нашей молодежи. Также себя показали игроки с опытом: Хобленко, Дебелко, Рябов, Клищук. Да, не забили пенальти, жаль. Но это такое, это лотерея. Будем работать над этим. Да, пропустили в концовке, сыграли 1:1, но мне очень понравилась игра молодых футболистов. Они проделали то, о чем мы говорили на тренировках.

Да, понимаю, что им еще тяжело, но молодежь у нас неплохая. Верю, что она нам поможет в чемпионате. Будем работать дальше. Да, возможно, придет время, когда кого-то из молодых придется отправить в U-19. Но пусть они об этом не думают, я никого не оставлю без внимания. Они должны пройти эти экзамены и двигаться вперед. В целом, матчем я доволен, – сказал Вернидуб.