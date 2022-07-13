Металлист подтвердил уход Кучера и назначение Призетко

Сегодня, 13 июля, состоялась расширенная онлайн-конференция, в которой приняли участие президент "Металлиста" Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, менеджмент клуба и Академии футбола, а также тренерский штаб и первая команда.

Руководство клуба приняло решение отпустить в "Днепр-1" главного тренера команды Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева, так как Игорь Йовичевич переходит в донецкий "Шахтер". За это харьковский клуб получит "солидную компенсацию" (была информация о 1 миллионе долларов – прим.).

Также в ходе конференции стало известно, что спортивным директором харьковского клуба назначен Василий Кобин, который уже приступил к работе. Обязанности главного тренера после ухода Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева исполнит Александр Призетко. Об этом уже писали в прессе.

Отметим, что Василий Кобин ранее тренировал "Минай", а Призетко входил в тренерский штаб Кучера. По информации СМИ, Александр Кучер и Евгений Красников должны перебраться в "Днепр-1".