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Заря - Легьоновия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Следим за одним из будущих представителей Украины в еврокубках

Заря - Легьоновия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для луганчан это будет только второй матч на текущих сборах. В первой игре "Заря" уступила варшавской "Легии" (1:2). Теперь её соперником будет "Легионовия", выступающая в четвёртом дивизионе польского футбола. Соперник не из грозных, но и "Заря" не решает в этой игре больших турнирных задач, а лишь продолжает подготовку к сезону, а также знакомится с Патриком ван Леувеном. Напомним, что для нидерландского специалиста это будет только второй поединок у руля "чёрно-белых котов".

Товарищеский матч
13 июля. Начало в 18:00
"Заря" (Луганск) - "Легьоновия" (Легньово)

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В статье: Заря (Луганск)
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