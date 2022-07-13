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Заря - Легьоновия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следим за одним из будущих представителей Украины в еврокубках
Фото: ФК Зоря / Автор невідомий
Для луганчан это будет только второй матч на текущих сборах. В первой игре "Заря" уступила варшавской "Легии" (1:2). Теперь её соперником будет "Легионовия", выступающая в четвёртом дивизионе польского футбола. Соперник не из грозных, но и "Заря" не решает в этой игре больших турнирных задач, а лишь продолжает подготовку к сезону, а также знакомится с Патриком ван Леувеном. Напомним, что для нидерландского специалиста это будет только второй поединок у руля "чёрно-белых котов".
Товарищеский матч
13 июля. Начало в 18:00
"Заря" (Луганск) - "Легьоновия" (Легньово)
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