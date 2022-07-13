Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На просмотре в Заре находится лучший бомбардир Десны последнего сезона
Денис Безбородько вернулся из Венгрии
Фото: ФК Десна
Луганская "Заря" провела очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Команда Патрика Ван Леувена играла против польской "Легионовии". В этом матче цвета луганчан защищал Денис Безбородько.
Как стало известно, он находится на просмотре в "Заре". На 51-й минуте Безбородько ассистировал на гол Вячеславу Чурко, также находящемуся на просмотре. Еще через несколько минут Денис забил и сам.
Отметим, что Денис Безбородько последние два сезона отыграл за "Десну", в чемпионате 2021/22 даже стал лучшим бомбардиром черниговцев с семью голами.
В конце марта 2022-го года Безбородько отправился в аренду в венгерский "Дирмоут", за который провел три матча. Также добавим, что в своей карьере Безбородько уже играл за "Зарю" – с 2015-го по 2017-й годы.
Популярное сейчас
- Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
- Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине
- Уничтожая "селитру" россиян? ВСУ попали в тыловой склад оккупантов в т.н. ЛНР
- Динамо - Люцерн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО