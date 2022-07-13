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На просмотре в Заре находится лучший бомбардир Десны последнего сезона

Премьер-лига
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Денис Безбородько вернулся из Венгрии

На просмотре в Заре находится лучший бомбардир Десны последнего сезона

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
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Луганская "Заря" провела очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Команда Патрика Ван Леувена играла против польской "Легионовии". В этом матче цвета луганчан защищал Денис Безбородько.

Как стало известно, он находится на просмотре в "Заре". На 51-й минуте Безбородько ассистировал на гол Вячеславу Чурко, также находящемуся на просмотре. Еще через несколько минут Денис забил и сам.

Отметим, что Денис Безбородько последние два сезона отыграл за "Десну", в чемпионате 2021/22 даже стал лучшим бомбардиром черниговцев с семью голами.

В конце марта 2022-го года Безбородько отправился в аренду в венгерский "Дирмоут", за который провел три матча. Также добавим, что в своей карьере Безбородько уже играл за "Зарю" – с 2015-го по 2017-й годы.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Безбородько
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