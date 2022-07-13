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Шахтер объявил о закрытии клубного телеканала

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все из-за выхода президента клуба из медиа-бизнесса

Шахтер объявил о закрытии клубного телеканала

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В прошедший понедельник Ринат Ахметов заявил, что выходит из медиа-бизнеса, что привело к целому рядом последствий.

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О закрытии клубного телеканала заявил донецкий "Шахтер". В официальном релизе "горняков" сказано следующее:

"В связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимостью развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК "Шахтер" обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV".

Ранее сообщалось, что свое вещание могут прекратить и телеканалы "Футбол".

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.07.2022 в 20:57
бизнеССа (с) - вы серьёзно, "двадцатилетние"?
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.07.2022 в 20:56
При чому там закон) Просто Ахметов не хоче витрачати тепер гроші на збиткові канали, які тепер і так ніяких політичних переваг не дають. Знайшов хороший привід як цих каналів позбутись
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