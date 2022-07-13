Шахтер объявил о закрытии клубного телеканала

В прошедший понедельник Ринат Ахметов заявил, что выходит из медиа-бизнеса, что привело к целому рядом последствий.

О закрытии клубного телеканала заявил донецкий "Шахтер". В официальном релизе "горняков" сказано следующее:

"В связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимостью развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК "Шахтер" обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV".