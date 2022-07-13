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Шахтер объявил о закрытии клубного телеканала
Все из-за выхода президента клуба из медиа-бизнесса
Фото: ФК Шахтер
В прошедший понедельник Ринат Ахметов заявил, что выходит из медиа-бизнеса, что привело к целому рядом последствий.
О закрытии клубного телеканала заявил донецкий "Шахтер". В официальном релизе "горняков" сказано следующее:
"В связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимостью развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК "Шахтер" обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV".
Shakhtar TV припиняє мовлення— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 13, 2022
ФК «Шахтар» оголошує про закриття офіційного клубного телеканалу.
Подробиці: https://t.co/Jf3RA4wmEs.#Shakhtar #Шахтар #ShakhtarTV pic.twitter.com/C72gHQZuk8
Ранее сообщалось, что свое вещание могут прекратить и
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