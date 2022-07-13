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Петраков посетил тренировку Металлиста 1925

Премьер-лига
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Петраков посетил тренировку Металлиста 1925

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Этим занят, к примеру, "Металлист 1925", который из-за войны базируется в киевской области. Что интересно, сегодняшнее занятие харьковчан посетил тренер сборной Украины Александр Петраков.

Напомним, что старт нового сезона УПЛ назначен на 23-е августа.

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В статье: Александр Петраков Металлист 1925 (Харьков)
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