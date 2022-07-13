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Верес сыграл вничью с юношеской командой Львова
В рамках контрольного поединка
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" продолжает подготовку к новому сезону.
Сегодня коллектив Юрия Вирта провел свой первый спарринг, сыграв вничью с юношеской командой "Львова". На гол Вычижанина до перерыва, ровенчане ответили выстрелом Гайдучика после. Итоговый счет - 1:1.
Напомним, что старт нового сезона УПЛ намечен на 23-е августа.
Контрольный матч, 13.07.2022
"Верес" - "Львов" U19 1:1
Голы: Гайдучик 55 - Вычижанин 39
"Верес" (1 тайм): Коркодим (Ющишин, 30) – С.Шестаков, Курко, Вовченко (на просмотре), Квасный, Кучеров, Переходько, Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич, Сергийчук (Гайдучик, 30)
(2 тайм): Ющишин (Когут, 60) – Гагун, Гук, Вовченко (Курко, 70), Е.Пасич (Данилюк, 60), Савошко, Клец (Переходько, 70), Кучеров (Гечев, 65), В.Шарай, Панасенко, Гайдучик (М. Шестаков, 60)
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