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"Меня беспокоит эта тема". Бразилец Зари сделал сделал тату в поддержку Украины

Премьер-лига
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Хавбек сейчас является единственным легионером команды

"Меня беспокоит эта тема". Бразилец Зари сделал сделал тату в поддержку Украины

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Бразильский полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес поддержал Украину в войне против рф и сделал татуировку перед возвращением в украинский клуб.

"Я сделал это тату, когда вернулся с Украины в Бразилию. Это фраза из Библии. "Не бойся и не отчаивайся, потому что Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты не пошел".

Еще я сделал флаг Украины, чтобы продемонстрировать, что меня беспокоит эта тема и я хочу, чтобы этот ужас скорее закончился. Цифры – это дата, когда началась война и когда я смог уехать с Украины.

Я очень рад находиться здесь, в составе именно этой команды. "Заря" – большая команда, одна из самых больших, где я когда-то играл. Я благодарен болельщикам за поддержку и хочу отблагодарить их хорошим футболом. Верю, что мы сможем достичь высот вместе с "Зарей".

Когда началась война, я был в Запорожье. Мы добрались автобусом до Львова, а потом шли пешком еще около 70 километров. Была невероятная очередь из автомобилей. Впрочем, из Бразилии прислали за нами фургон.

Мне понравились люди в Украине, они здесь очень вежливые. Кроме того, у вас работает государственная система. До войны здесь было безопасно и удобно. Я верю, что народ Украины – очень сильный, а Украина – большая страна. Надеюсь, что скоро все будет хорошо", - сказал Фагундес в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, что Кристиан стал единственным легионером "Зари", который несмотря на войну решился вернуться в луганский клуб. Также сейчас на просмотре в команде находится 18-летний бразилец Матеус.

"Меня беспокоит эта тема". Бразилец Зари сделал сделал тату в поддержку Украины - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) война с Россией Кристиан Фагундес
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Источник:
Sport.ua

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