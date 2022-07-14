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Официально: Игорь Йовичевич – новый главный тренер Шахтера
Горняки определились с новым наставником
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" определился с новым главным тренером после ухода с поста Роберто Де Дзерби. Новым наставником донецкого клуба был назначен тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 48-летним хорватским специалистом был подписан на два года. Йовичевич работал с "Днепром-1" с осени 2020 года. В досрочно завершенном сезоне УПЛ команда под его руководством заняла 3-е место и получила право сыграть в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. В Украине хорват также тренировал львовские "Карпаты".
"Шахтер" в сезоне 2022/23 представит Украину в группе Лиги чемпионов, получив прямое место в турнире по квоте чемпиона Украины (хотя УПЛ не была доиграна до конца из-за российского вторжения; официально чемпион-2021/22 не определен).
Напомним, что должность главного тренера в "Днепре-1" займет экс-коуч "Металлиста" Александр Кучер.
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