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Официально: Игорь Йовичевич – новый главный тренер Шахтера

Премьер-лига
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Горняки определились с новым наставником

Официально: Игорь Йовичевич – новый главный тренер Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" определился с новым главным тренером после ухода с поста Роберто Де Дзерби. Новым наставником донецкого клуба был назначен тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 48-летним хорватским специалистом был подписан на два года. Йовичевич работал с "Днепром-1" с осени 2020 года. В досрочно завершенном сезоне УПЛ команда под его руководством заняла 3-е место и получила право сыграть в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. В Украине хорват также тренировал львовские "Карпаты".

"Шахтер" в сезоне 2022/23 представит Украину в группе Лиги чемпионов, получив прямое место в турнире по квоте чемпиона Украины (хотя УПЛ не была доиграна до конца из-за российского вторжения; официально чемпион-2021/22 не определен).

Напомним, что должность главного тренера в "Днепре-1" займет экс-коуч "Металлиста" Александр Кучер.

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В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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