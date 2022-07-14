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Фейеноорд не интересуется Матвиенко

Премьер-лига
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Один вариант с нидерландским клубом отпал

Фейеноорд не интересуется Матвиенко

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко развеял слухи об интересе роттердамского "Фейеноорда" к защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.

"Я не знаю откуда прозвучала информация по "Фейеноорду", эта информация не соответствует действительности. По "Аяксу" я еще не узнавал, а вот по "Фейеноорду" это просто утка.

Я сегодня разговаривал с главным тренером "Фейеноорда", такого нет", - сказал Левченко в комментарии Fanday.

Ранее была информация о том, что Матвиенко интересуется другой нидерландский клуб - "Аякс". По информации СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста может составить 15 миллионов евро.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Николай Матвиенко
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Источник:
Fanday

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