Фейеноорд не интересуется Матвиенко

Экс-игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко развеял слухи об интересе роттердамского "Фейеноорда" к защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.

"Я не знаю откуда прозвучала информация по "Фейеноорду", эта информация не соответствует действительности. По "Аяксу" я еще не узнавал, а вот по "Фейеноорду" это просто утка.

Я сегодня разговаривал с главным тренером "Фейеноорда", такого нет", - сказал Левченко в комментарии Fanday.