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Фейеноорд не интересуется Матвиенко
Один вариант с нидерландским клубом отпал
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко развеял слухи об интересе роттердамского "Фейеноорда" к защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.
"Я не знаю откуда прозвучала информация по "Фейеноорду", эта информация не соответствует действительности. По "Аяксу" я еще не узнавал, а вот по "Фейеноорду" это просто утка.
Я сегодня разговаривал с главным тренером "Фейеноорда", такого нет", - сказал Левченко в комментарии Fanday.
Ранее была информация о том, что Матвиенко интересуется другой нидерландский клуб - "Аякс". По информации СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста может составить 15 миллионов евро.
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