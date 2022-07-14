Вирт: Радует то, что Верес создал много голевых моментов

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал действия команды в контрольном поединке против юношеской команды "Львова" U-19 (1:1).

"Радует то, что мы создали много голевых моментов. Соперников выручала и стойка, и перекладина, и голкипер помогал львовянам часто. Не сумели реализовать эти моменты. Понимаем, что команда пропустила много времени, ребята не тренировались, сейчас появились новые футболисты. Поэтому есть над чем работать.

Будем больше работать над завершением атаки. Но количество созданных моментов радует. 20 ударов по воротам, много фланговых передач, футболисты все правильно делали - не хватало завершающего удара", - сказал Вирт в комментарии клубной пресс-службе.