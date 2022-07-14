  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вирт: Радует то, что Верес создал много голевых моментов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт: Радует то, что Верес создал много голевых моментов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане нанесли 20 ударов по воротам соперника

Вирт: Радует то, что Верес создал много голевых моментов

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал действия команды в контрольном поединке против юношеской команды "Львова" U-19 (1:1).

"Радует то, что мы создали много голевых моментов. Соперников выручала и стойка, и перекладина, и голкипер помогал львовянам часто. Не сумели реализовать эти моменты. Понимаем, что команда пропустила много времени, ребята не тренировались, сейчас появились новые футболисты. Поэтому есть над чем работать.

Будем больше работать над завершением атаки. Но количество созданных моментов радует. 20 ударов по воротам, много фланговых передач, футболисты все правильно делали - не хватало завершающего удара", - сказал Вирт в комментарии клубной пресс-службе.

Читайте такжеХавбек Вереса: Команда не тренировалась 4 месяца. Всем тяжело
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде