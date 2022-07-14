Йовичевич: Быть тренером Шахтера - это абсолютная привилегия

Новоиспеченный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич дал первое интервью в качестве наставника донецкого клуба.

– Приветствуем в "Шахтере"! Как встретила команда, какие первые впечатления?

– Спасибо! Очень приятные ощущения – видеть всех футболистов, прибывших в Роттердам. И уже начинается работа, которую запланировали. Вижу, что все мотивированы, что команда с улыбкой собралась работать. Этот период очень важен для нас, чтобы подготовиться к максимальным задачам, которые мы ставим перед собой. Вызов очень велик – играть в Лиге чемпионов и оправдать статус гранда УПЛ. Ежедневная работа нам ответит на вопрос, где мы есть на данный момент. Для этого и существуют сборы. Но у нас не так много времени, поэтому хочу воспользоваться каждым днем и каждой тренировкой, чтобы достать из каждого футболиста тот максимум, что у него есть. Думаю, все будет хорошо.

– Насколько важен для вас как тренера этот вызов?

– Когда тебя приглашает такой гранд, это очень приятно и это хорошая ситуация для того, чтобы прогрессировать, играть на максимальной сцене, так сказать, и представлять украинский футбол в Лиге чемпионов. В такое непростое время, которое сейчас переживает Украина, когда украинские солдаты сражаются за всех нас, за нашу свободу, минимум, что мы должны сделать – презентовать на большой футбольной сцене, в Лиге чемпионов, лучшее, что можем. Поэтому мы гордимся и будем ежедневно работать. Это тот вызов, который движет меня вперед.

– Сегодня вы получили футболку "Шахтера" со своей фамилией и номером 35. Что почувствовали в этот момент?

– Это абсолютная привилегия – быть тренером "Шахтера". Почитал сейчас статистику: за последние 14 лет клуб 13 раз выступал в Лиге чемпионов. Я не знаю ни одного клуба, кроме "Барселоны", "Реала" и еще, может, нескольких, который имел бы такую статистику. Поэтому говорю еще раз: очень большая привилегия – работать именно здесь.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– У меня в тренерском штабе двое испанцев – это тренер вратарей Франциско Галан из "Атлетико" (Мадрид) и Даниэль Де Кастро, который является первым ассистентом и фитнес-тренером. А также есть трое украинцев, которые уже работали со мной в "Днепре-1" – Юрий Беньо, Андрей Ханас и Николай Шамардин как аналитик. Это мои люди, которые очень лояльны ко мне, мы уже знаем друг друга и понимаем все, что нужно делать, - сказал Йовичевич.