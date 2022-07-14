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Александрия подписала трехлетний контракт с воспитанником Шахтера

Премьер-лига
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В прошлом сезоне он играл в аренде за "желто-черных"

Александрия подписала трехлетний контракт с воспитанником Шахтера

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" подписала полноценный контракт с голкипером Георгием Ермаковым.

Контракт 20-летнего футболиста с "желто-черными" рассчитан до 31 мая 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Ермаков является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Последний сезон он выступал за "Александрию" на правах аренды.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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