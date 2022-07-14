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Александрия подписала трехлетний контракт с воспитанником Шахтера
В прошлом сезоне он играл в аренде за "желто-черных"
Фото: ФК Александрия
"Александрия" подписала полноценный контракт с голкипером Георгием Ермаковым.
Контракт 20-летнего футболиста с "желто-черными" рассчитан до 31 мая 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что Ермаков является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Последний сезон он выступал за "Александрию" на правах аренды.
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Источник:ФК Александрия
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