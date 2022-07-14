Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер

Сегодня, 14 июля "Шахтер" официально представил Игоря Йовичевича новым главным тренером донецкого клуба.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что при переходе хорватского специалиста не были использованы новые правила ФИФА. По его словам, у Йовичевича закончился контракт с "Днепром-1".

Однако теперь, днепровский клуб готовит официальное заявление по поводу назначения 48 летнего хорвата, сообщает журналист Сергей Болотников. Их позиция известна - у "Днепра-1" была опция продления контракта с тренером на год, которой он воспользовался.

Ранее источник информировал о том, что в контракте Йовичевича была прописана сумма, которую он должен оплатить в случае досрочного расторжения соглашения с днепровским клубом. Сумма клаусулы составляла 500 тысяч евро.