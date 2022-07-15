Йовичевич - оптимальный вариант для Шахтера: прокачает молодежь, поставит яркий футбол

Спустя несколько дней после официального ухода Роберто де Дзерби, “Шахтер” официально назвал имя нового главного тренера. Официальность в данном случае - пустое слово, мало что значащее. Об уходе де Дзерби де-факто было известно еще после последнего благотворительного матча в апреле. Тогда же появилась информация о серьезном интересе к Йовичевичу.

Лишний раз Игоря Йовичевича представлять не стоит. Любой рядовой зритель, который от месяца до двух следил за украинским чемпионатом, знает о хорвате и его успехах в “Днепре-1”. Более “прошаренные” болельщики помнят его “Карпаты”. Неплохие, честно говоря, “Карпаты”. Но потянет ли он уровень “Шахтера”, который ранее считался клубом с наивысшими амбициями? Давайте тезисно разберем этот фундаментальный вопрос.

Тезис первый - Йовичевич лучший из возможных вариантов

Давайте начистоту. У донецкого “Шахтера” было не так много вариантов среди тренеров. Учитывая ситуацию в стране и желание властей (футбольных и не только) проводить чемпионат Украины в Украине - вариант с иностранным специалистом, ранее не работавшим в УПЛ, отметался сразу. "Роберто де Дзерби 2.0" ждать, как говорится, не стоило.

Оставались украинские тренеры и зарубежные специалисты, приближенные к отечественному футболу. Вариантов, как нам видится, было два. Первый - Виктор Скрипник, который отлично поработал с “Зарей”. Второй вариант собственно сам Йовичевич.

Отбросим в сторону мораль (хотя согласитесь, уход хорвата из “Днепра-1” можно назвать немного скандальным). Его назначение - хороший тренерский ход. Команда, финишировавшая в незавершенном сезоне на первом месте берет тренера, который свой клуб вывел на третью строчку. Чувствуете логику? Йовичевич - футбольный романтик, любящий атакующий футбол. Йовичевич - мотиватор, умеющий настроить футболистов в нужный момент. Йовичевич - специалист, который выводит на новый уровень игроков. Особенно молодых. Гуцуляк и Швед в “Карпатах”, Йошко Гвардиол в “Динамо” Загреб, Довбик, Пихаленок, Игнатенко в “Днепре-1”. Все прибавили при хорвате. Для нынешнего “Шахтера” это хороший знак.

Тезис второй - Йовичевич не работал с топ-командами

Качественный период в “Днепре-1” и в “Карпатах” - это похвально, но “Шахтер” - это нечто иное. Йовичевич мечтает тренировать клуб ЛЧ, но можно ли сказать, что он - специалист уровня главного клубного турнира старого света? Ни один клуб под руководством Игоря не блистал стабильными результатами, имел затяжные спады, а сам хорват был несколько раз близок к увольнению. Еще раз, Йовичевич - мотиватор, романтик, но не прагматик. Он ни разу не показывал качественные результаты от первого до 30-го тура, и не факт, что он на это способен.

С другой стороны - мы не знаем, что конкретно из себя будет представлять нынешний “Шахтер”. Мы живем в эпоху перемен, когда команда, ранее ставящая цель играть в финале Лиге Чемпионов, не факт, что сможет бороться за медали. Или даже доиграть сезон. Это не шутка. Не забывайте, в стране война, и президент “Шахтера” уже спешно закрыл все телеканалы, покинув медиа-бизнес. Потому, в нынешнем сезоне "горняки" могут сменить концепцию, делать упор на развитие молодежи и её продажи за рубеж. Для этой роли новый тренер подходит здорово.

Тезис третий - украинский состав станет плюсом для Йовичевича

Как мы говорили выше, Йовичевич умеет находить общий язык с молодыми и талантливыми игроками, выводя тех на новый уровень. Маловероятно, что у него под рукой в новом сезоне будет хоть один легионер, но это может стать плюсом. Академия “Шахтера” подготовила качественное поколение футболистов, которым нужно играть. И играть много. Сейчас времени на поле у них будет достаточно.

Судаков, Корниенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Сикан - каждый при должной мотивации и доверии способен удивить. Йовичевич может обеспечить и тем, и другим. Мы сознательно пропустили фамилию Мудрика, поскольку его судьба в клубе неизвестна. Как и Николая Матвиенко, за которым следит “Аякс”. Но их потеря не сильно изменит общее положение - в будущем сезоне “Шахтер” будет делать большую ставку на молодежь.

Ориентировочный состав "Шахтера" (нынешний набор игроков)

Но без трансферов не обойтись. Усиления, вероятно, будут точечными, украинскими, с опытом игры под крылом Йовичевича. Мы сделаем ставку, что “горняки” вернут Пихаленка и Зубкова. На сборы поедете Тотовицкий. Их приход поможет компенсировать потерю легионеров в передней линии. Если предположить, что “горняки” усилятся этими двумя игроками, то их состав станет еще ярче.

Ориентировочный состав "Шахтера" (с учетом возможных трансферов)

Тезис четвертый - никаких прогнозов делать нельзя

Вряд ли кто-то из вас рискнет делать прогнозы на будущий сезон УПЛ. Мы можем с уверенностью говорить о его старте (вероятно 23-го августа), однако об итоговом распределении мест, как и в принципе о полноценном завершении, говорить не приходится. Но если отбросить всю неопределенность, можно говорить о том, что назначения Йовичевича - правильный шаг “Шахтера”. Особенно в нынешних условиях.

Хорват - положительный персонаж в украинском футбольном мире. Он вежлив, улыбается, говорит красиво и о важном. При нем футболисты выходят на новый уровень, а молодежь начинает верить в себя. При нем “Шахтер” может и не выиграть титул, но игра будет красивой и атакующей. Да, это вредит обороне, но за таким весело наблюдать. К тому же, Йовичевичу не придется адаптироваться к новому чемпионату, он сам готов был остаться в Украине, несмотря на войну. И это тоже достаточно важно. Хорват не будет грустить, он будет работать - с мотивацией и улыбкой на лице.

С этим назначением все останутся в плюсе. “Шахтер” назначает хорошего и медийно привлекательного тренера; Йовичевич получает команду, которая будет играть в Лиге Чемпионов. А что будет дальше - судьба покажет.