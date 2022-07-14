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Первый матч при новом тренере? Шахтер договорился о спарринге с 15-й командой Эредивизии
По крайней мере, об этом пишут нидерландские СМИ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня донецкий "Шахтер" официально объявил о назначении Игоря Йовичевича на пост главного тренера. Есть вероятность, что скоро наступит время его дебюта.
По данным Sittard-Geleen nieuws, 22-го июля "горняки" сыграют против 15-го клуба чемпионата Нидерландов - "Фортуны Ситтард". Начало матч - 18:00.
Отметим, что 22-го июля "Шахтер" проведет контрольный поединок
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Источник:Sittard-Geleen nieuws
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