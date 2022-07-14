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Первый матч при новом тренере? Шахтер договорился о спарринге с 15-й командой Эредивизии

Премьер-лига
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По крайней мере, об этом пишут нидерландские СМИ

Первый матч при новом тренере? Шахтер договорился о спарринге с 15-й командой Эредивизии

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" официально объявил о назначении Игоря Йовичевича на пост главного тренера. Есть вероятность, что скоро наступит время его дебюта.

Читайте такжеОфициально: Игорь Йовичевич – новый главный тренер Шахтера

По данным Sittard-Geleen nieuws, 22-го июля "горняки" сыграют против 15-го клуба чемпионата Нидерландов - "Фортуны Ситтард". Начало матч - 18:00.

Отметим, что 22-го июля "Шахтер" проведет контрольный поединок против "Аякса".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sittard-Geleen nieuws

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