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Левченко: Матвиенко в Аякс? Думаю, что он перерос не только Шахтер, но и наш чемпионат
К Николаю давно начали присматриваться европейские клубы
Фото: Александр Приходько
Эксперт и экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением о слухах, которые связывают "Аякс" и Николая Матвиенко.
"Как говорится, "спрос порождает предложение". Если переход получится – это будет плюсом для всех. Для Матвиенко – возможность играть, а для "Аякса" ‒ это качественный игрок, который сможет принести пользу, я уверен в этом.
Смотрите, если Мартинеса (защитник "Аякса") продают, грубо говоря, за 40 млн евро, то за Матвиенко 15 млн евро ‒ не такая уж большая сума. Я думаю, что это была бы хорошая договоренность для Матвиенко, "Аякса" и "Шахтера". Матвиенко показал себя на высоком уровне и в Лиге чемпионов, поэтому я думаю, что он перерос не только "Шахтер", но и наш чемпионат.
Сейчас нужно искать команду, в которой можно прогрессировать. Тем более, Матвиенко — это не Андрей Ярмоленко, который находится на закате своей карьеры. Я думаю, что Аякс был бы для него идеальным шагом, после которого он пошел бы еще выше", - заявил Левченко.
Контракт Николая с "горняками" действителен до лета 2025-го года.
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