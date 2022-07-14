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Левченко: Матвиенко в Аякс? Думаю, что он перерос не только Шахтер, но и наш чемпионат

Премьер-лига
(1 голосов)

К Николаю давно начали присматриваться европейские клубы

Левченко: Матвиенко в Аякс? Думаю, что он перерос не только Шахтер, но и наш чемпионат

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Эксперт и экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением о слухах, которые связывают "Аякс" и Николая Матвиенко.

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"Как говорится, "спрос порождает предложение". Если переход получится – это будет плюсом для всех. Для Матвиенко – возможность играть, а для "Аякса" ‒ это качественный игрок, который сможет принести пользу, я уверен в этом.

Смотрите, если Мартинеса (защитник "Аякса") продают, грубо говоря, за 40 млн евро, то за Матвиенко 15 млн евро ‒ не такая уж большая сума. Я думаю, что это была бы хорошая договоренность для Матвиенко, "Аякса" и "Шахтера". Матвиенко показал себя на высоком уровне и в Лиге чемпионов, поэтому я думаю, что он перерос не только "Шахтер", но и наш чемпионат.

Сейчас нужно искать команду, в которой можно прогрессировать. Тем более, Матвиенко — это не Андрей Ярмоленко, который находится на закате своей карьеры. Я думаю, что Аякс был бы для него идеальным шагом, после которого он пошел бы еще выше", - заявил Левченко.

Контракт Николая с "горняками" действителен до лета 2025-го года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
FanDay

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