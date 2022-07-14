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Хорошо знаком с УПЛ. Кривбасс подписал десятого летнего новичка

Премьер-лига
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Хорошо знаком с УПЛ. Кривбасс подписал десятого летнего новичка

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
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"Кривбасс" подписал очередного летнего новичка.

По данным официальной пресс-службы, состав клуб пополнил опытный хавбек Евгений Банада. Детали перехода и длительность контракта не разглашается.

Последним клубом Банады был харьковский "Металлист", за который он играл с лета 2021-го года. Перед этим на протяжении девяти лет играл за "Александрию". В рамках УПЛ Евгений в сумме отыграл 124 матча и забил 15 голов.

Отметим, что в сумме этим летом "Кривбасс" успел подписать десять новых футболистов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Евгений Банада Металлист (Харьков)
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