Хорошо знаком с УПЛ. Кривбасс подписал десятого летнего новичка

"Кривбасс" подписал очередного летнего новичка.

По данным официальной пресс-службы, состав клуб пополнил опытный хавбек Евгений Банада. Детали перехода и длительность контракта не разглашается.

Последним клубом Банады был харьковский "Металлист", за который он играл с лета 2021-го года. Перед этим на протяжении девяти лет играл за "Александрию". В рамках УПЛ Евгений в сумме отыграл 124 матча и забил 15 голов.

Отметим, что в сумме этим летом "Кривбасс" успел подписать десять новых футболистов.