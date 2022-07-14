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Не Призетко. Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера Металлиста

Премьер-лига
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После ухода Александра Кучера это актуально

Не Призетко. Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера Металлиста

фото - ФК Металіст / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист", опираясь на слова вице-президента клуба Евгения Красникова, объявил имя нового исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Олег Ратай.

По словам Красникова, на сегодняшний день Александр Призетко не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro. Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

Спортивным директором ФК "Металлист" назначен Василий Кобин.

Добавим, что бывший главный тренер "Металлиста" Александр Кучер покинул свой пост и вскоре возглавит "Днепр-1", оставшийся без тренера из-за ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер". Также в Днепр могут перебраться Евгений Красников и некоторые игроки "Металлиста".

Ранее в прессе говорилось о том, что за Кучера "Металлист" получит компенсацию в один миллион долларов.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст

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