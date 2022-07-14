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Не Призетко. Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера Металлиста
После ухода Александра Кучера это актуально
фото - ФК Металіст / автор невідомий
Харьковский "Металлист", опираясь на слова вице-президента клуба Евгения Красникова, объявил имя нового исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Олег Ратай.
По словам Красникова, на сегодняшний день Александр Призетко не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro. Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.
Спортивным директором ФК "Металлист" назначен Василий Кобин.
Добавим, что бывший главный тренер "Металлиста" Александр Кучер покинул свой пост и вскоре возглавит "Днепр-1", оставшийся без тренера из-за ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер". Также в Днепр могут перебраться Евгений Красников и некоторые игроки "Металлиста".
Ранее в прессе говорилось о том, что за Кучера "Металлист" получит компенсацию в один миллион долларов.
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