Не Призетко. Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера Металлиста

Харьковский "Металлист", опираясь на слова вице-президента клуба Евгения Красникова, объявил имя нового исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Олег Ратай.

По словам Красникова, на сегодняшний день Александр Призетко не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro. Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

Спортивным директором ФК "Металлист" назначен Василий Кобин.

Добавим, что бывший главный тренер "Металлиста" Александр Кучер покинул свой пост и вскоре возглавит "Днепр-1", оставшийся без тренера из-за ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер". Также в Днепр могут перебраться Евгений Красников и некоторые игроки "Металлиста".

Ранее в прессе говорилось о том, что за Кучера "Металлист" получит компенсацию в один миллион долларов.