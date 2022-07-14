Цыганык: Если бы не Йовичевич, Шахтер мог возглавить дуэт Маркевичей

Телеведущий Игорь Цыганык рассказал, кто мог бы возглавить "Шахтер", если бы Игорь Йовичевич отказал "горнякам".

"Открою вам секрет. Если бы Йовичевич отказался возглавлять "Шахтер", то следующим кандидатом был Мирон Маркевич. Причем, насколько я понимаю, он должен был работать вместе с сыном Остапом Маркевичем. И рассматривался такой вариант у "Шахтера".

В общей сложности у "горняков" было три кандидата: основной - Йовичевич, затем тандем Маркевичей и Вернидуб. Но Вернидуб подписал контракт с "Кривбассом" и автоматически не рассматривался. А если бы Йовичевич отказал "Шахтеру" и остался в "Днепре-1", то главным тренером в "Шахтере" работал бы Мирон Маркевич", - заявил Цыганык.