Днепр-1 проиграл кипрскому Арису - на счету Довбика два голевых действия

"Днепр-1" проиграл в контрольном матче.

Днепряне пропустил четыре гола от кипрского "Ариса", причем все - до перерыва. Во втором тайме будущий участник еврокубков пришел в себе и забил дважды - голы на счету Довбика и Пихаленка. На счету Артема 1+1.

Напомним, что сегодня днепряне официально лишились главного тренера - Йовичевич ушел в "Шахтер". Вероятно, клуб возглавит Александр Кучер.

Контрольный матч, 14.07.2022

"Днепр-1" - "Арис" 2:4

Голы: Пихаленок 55, Довбик 87 п - Гомис 14 п, 20, Маямбела 21, Мусунда 34

"Днепр-1": Юрчук (Кинарейкин,32), Адамюк, Логинов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедев, Когут, Соловьев, Назаренко, Громов

2 тайм: Кинарейкин (Рыбак, 63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов, 71), Сарапий, Рубчинский (Когут, 71), Пихаленок, Горбунов, Довбик