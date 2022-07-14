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Днепр-1 проиграл кипрскому Арису - на счету Довбика два голевых действия

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже официально без Йовичевича

Днепр-1 проиграл кипрскому Арису - на счету Довбика два голевых действия

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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"Днепр-1" проиграл в контрольном матче.

Днепряне пропустил четыре гола от кипрского "Ариса", причем все - до перерыва. Во втором тайме будущий участник еврокубков пришел в себе и забил дважды - голы на счету Довбика и Пихаленка. На счету Артема 1+1.

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Напомним, что сегодня днепряне официально лишились главного тренера - Йовичевич ушел в "Шахтер". Вероятно, клуб возглавит Александр Кучер.

Контрольный матч, 14.07.2022
"Днепр-1" - "Арис" 2:4
Голы: Пихаленок 55, Довбик 87 п - Гомис 14 п, 20, Маямбела 21, Мусунда 34
"Днепр-1": Юрчук (Кинарейкин,32), Адамюк, Логинов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедев, Когут, Соловьев, Назаренко, Громов
2 тайм: Кинарейкин (Рыбак, 63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов, 71), Сарапий, Рубчинский (Когут, 71), Пихаленок, Горбунов, Довбик

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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