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Эффект Скрипника? Ворскла забила семь голов в контрольном матче
Играло немело молодежи
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" провела контрольный матч против польского клуба "Легионовия".
Коллектив Виктор Скрипника одержал достаточно легкую победу, забив в матче семь "сухих" голов. Дублем отличились Руслан Степанюком и младший из братьев Тилль - Венсан.
Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.
Контрольный матч, 14.07.2022
"Ворскла" - "Легионовия" 7:0
Голы: Степанюк, В. Тилль, Олейник, Козыренко, Кравчук
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник, Кравчук, Степанюк
На смену выходили: Кулаковский, Черныш, Филиппе, Марлисон
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