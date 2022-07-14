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Эффект Скрипника? Ворскла забила семь голов в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Играло немело молодежи

Эффект Скрипника? Ворскла забила семь голов в контрольном матче

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" провела контрольный матч против польского клуба "Легионовия".

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Коллектив Виктор Скрипника одержал достаточно легкую победу, забив в матче семь "сухих" голов. Дублем отличились Руслан Степанюком и младший из братьев Тилль - Венсан.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.

Контрольный матч, 14.07.2022
"Ворскла" - "Легионовия" 7:0
Голы: Степанюк, В. Тилль, Олейник, Козыренко, Кравчук
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник, Кравчук, Степанюк
На смену выходили: Кулаковский, Черныш, Филиппе, Марлисон

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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