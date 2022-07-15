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Верес сыграет благотворительный матч против венгерского клуба
Встреча состоится 24 июля
Фото: НК Верес
"Верес" сыграет благотворительный матч против венгерского "Дебрецена". Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Поединок состоится 24 июля на стадионе Nagyerdei (Дебрецен, Венгрия). Начало - в 19:00 по украинскому времени. Также клубы проведут благотворительный сбор денег и гуманитарной помощи для жителей Украины.
Прямая трансляция запланирована на официальном клубном канале Veres TV. Вход на матч свободный.
"Дебрецен" – семикратный чемпион Венгрии, последний титул клуб завоевал в сезоне 2013/14. Шесть раз команда завоевывала Кубок Венгрии. Клуб принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2009/2010.
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