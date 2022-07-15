Верес сыграет благотворительный матч против венгерского клуба

"Верес" сыграет благотворительный матч против венгерского "Дебрецена". Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Поединок состоится 24 июля на стадионе Nagyerdei (Дебрецен, Венгрия). Начало - в 19:00 по украинскому времени. Также клубы проведут благотворительный сбор денег и гуманитарной помощи для жителей Украины.

Прямая трансляция запланирована на официальном клубном канале Veres TV. Вход на матч свободный.

"Дебрецен" – семикратный чемпион Венгрии, последний титул клуб завоевал в сезоне 2013/14. Шесть раз команда завоевывала Кубок Венгрии. Клуб принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2009/2010.