Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя

Накануне заключительного товарищеского матча с бельгийским "Антверпеном" перед стартом во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" получило приглашение посетить мэрию Брюсселя.

В четверг, 14 июля динамовцы во главе с главным тренером Мирчей Луческу приехали в гости к мэру столицы Бельгии Филиппу Клозе, с которым в среду в рамках пресс-конференции уже встречались ассистент главного тренера Олег Гусев и менеджер по международным вопросам "Динамо" Анатолий Волк.

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Динамовцы подарили гостеприимному главе города две футболки. Одну из них подписала вся команда. Филипп Клозе пообещал повесить ее у себя дома и подчеркнул: "В Бельгии у вас на одного болельщика стало больше".

Мэр также рассказал о теплой встрече с братьями Кличко. Интересно, что несколько месяцев назад он приезжал в Киев с гуманитарной помощью. Украинский язык выучить не успел, но мэр Виталий Кличко научил его двум словам: "Слава Украине!". Также киевский мэр сказал ему, что "Динамо" - лучший клуб Европы. На прощание мэр Брюсселя заверил, что и в дальнейшем будет продолжать внимательно следить за "Динамо" и поддерживать украинскую команду.

Фото: ФК Динамо Киев