  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамовцы подарили гостеприимному главе города две футболки

Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Накануне заключительного товарищеского матча с бельгийским "Антверпеном" перед стартом во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" получило приглашение посетить мэрию Брюсселя.

В четверг, 14 июля динамовцы во главе с главным тренером Мирчей Луческу приехали в гости к мэру столицы Бельгии Филиппу Клозе, с которым в среду в рамках пресс-конференции уже встречались ассистент главного тренера Олег Гусев и менеджер по международным вопросам "Динамо" Анатолий Волк.

Читайте такжеСтартовала продажа билетов на матч Динамо против Фенербахче в ЛЧ

Динамовцы подарили гостеприимному главе города две футболки. Одну из них подписала вся команда. Филипп Клозе пообещал повесить ее у себя дома и подчеркнул: "В Бельгии у вас на одного болельщика стало больше".

Мэр также рассказал о теплой встрече с братьями Кличко. Интересно, что несколько месяцев назад он приезжал в Киев с гуманитарной помощью. Украинский язык выучить не успел, но мэр Виталий Кличко научил его двум словам: "Слава Украине!". Также киевский мэр сказал ему, что "Динамо" - лучший клуб Европы. На прощание мэр Брюсселя заверил, что и в дальнейшем будет продолжать внимательно следить за "Динамо" и поддерживать украинскую команду.

Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя - изображение 1Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя - изображение 2Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя - изображение 3Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя - изображение 4
Фото: ФК Динамо Киев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде