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Президент Ингульца жестко избил диверсанта, расставлявшего метки для россиян

Премьер-лига
(4 голосов)

Решил проучить местного предателя

Президент Ингульца жестко избил диверсанта, расставлявшего метки для россиян

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк проучил местного предателя. В сети появился ролик, где на одной из улиц Петрово был пойман парень, который якобы расставлял метки, помогающие врагу.

На видео видно, как бизнесмен подбегает к диверсанту, наносит несколько мощных ударов по голове, выкрикивая нецензурные слова.

Напомним, после начала полномасштабной агрессии россии против Украины Поворознюк создал добровольческий батальон "За Петровщину". Также у него есть благотворительный фонд, через который он покупает гуманитарную помощь защитникам Украины и передает на фронт.

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ВНИМАНИЕ: на видео присутствует нецензурная лексика! (18+)

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк война с Россией
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Комментарии (4)
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velbag (Полтава)
15.07.2022 в 12:59
кіно
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0
0
Daddygo (Харьков)
15.07.2022 в 11:46
Метки уже давно не ставят и избиение так себе... Похоже на постанову
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+2
0
АдВоКаД (Харьков)
15.07.2022 в 11:32
Занадто багато пiарять цього хряка...прям куди вiн не прийде..там орки, корректувальники тощо
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.07.2022 в 11:30
Може пиар-ход?)
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+4
0

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