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Президент Ингульца жестко избил диверсанта, расставлявшего метки для россиян
Решил проучить местного предателя
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк проучил местного предателя. В сети появился ролик, где на одной из улиц Петрово был пойман парень, который якобы расставлял метки, помогающие врагу.
На видео видно, как бизнесмен подбегает к диверсанту, наносит несколько мощных ударов по голове, выкрикивая нецензурные слова.
Напомним, после начала полномасштабной агрессии россии против Украины Поворознюк создал добровольческий батальон "За Петровщину". Также у него есть благотворительный фонд, через который он покупает гуманитарную помощь защитникам Украины и передает на фронт.
ВНИМАНИЕ: на видео присутствует нецензурная лексика! (18+)
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