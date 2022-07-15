Президент Ингульца жестко избил диверсанта, расставлявшего метки для россиян

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк проучил местного предателя. В сети появился ролик, где на одной из улиц Петрово был пойман парень, который якобы расставлял метки, помогающие врагу.

На видео видно, как бизнесмен подбегает к диверсанту, наносит несколько мощных ударов по голове, выкрикивая нецензурные слова.

Напомним, после начала полномасштабной агрессии россии против Украины Поворознюк создал добровольческий батальон "За Петровщину". Также у него есть благотворительный фонд, через который он покупает гуманитарную помощь защитникам Украины и передает на фронт.

ВНИМАНИЕ: на видео присутствует нецензурная лексика! (18+)