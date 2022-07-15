Владимир Линке: Многие ветераны Металлиста остались в Харькове, но с Ткаченко никогда общаться не будем

Легендарный харьковский футболист Владимир Линке, один из самых известных бомбардиров в истории «Металлиста», не стал выезжать из Харькова, когда россияне начали беспощадно бомбить город, а активно включился в волонтёрское движение. В интервью журналисту Анатолию Хамаеву он рассказал о своей теперешней жизни, о том, насколько важно помогать людям в это сложное время, и как он будет отмечать день победы Украины над рашистами.

Информационная справка. Владимир Иванович Линке родился в 1958 году в городе Харьков. Прошёл путь со слобожанской командой из второй союзной лиги в высшую. Успел поиграть за ведущую команду Харькова и в первой украинской лиге. Всего – 11 сезонов. Это второй бомбардир «Металлиста» за всю историю (больше забил только Марко Девич) и второй в списке игроков, проведших наибольшее количество матчей за «Металлист», уступает по этому показателю лишь Александру Горяинову. Всего провёл за команду «Металлист» 386 официальных матчей и забил 81 гол. По окончанию игровой футбольной карьеры много лет проработал тренером в детском и юношеском футболе. А после исчезновения харьковского «Металлиста» из профессионального футбола, засучив рукава, включился в создание новой профессиональной команды города «Металлист 1925», был её генеральным директором, награждён Украинской Ассоциацией Футбола медалью «За значимый вклад в развитие украинского футбола».

- Владимир Иванович, расскажите о самых первых часах начала войны. Какие мысли были в тот момент у вас?

- Не верилось, что всё это происходит. Был какой-то каламбур в голове. Потом, когда пришло осмысление происходящего, то первые мысли были о семье, о нашем городе, о стране.

- Главная причина, на ваш взгляд того, что Россия напала на Украину?

- Прежде всего – это шизофрения Путина. Конечно, надо смотреть глубже, но политика – это не моё. Видимо, разыгрываются какие-то политические комбинации. Политик никогда и никому не станет другом, ему всегда приходится врать. А вранье и ложь – это первый шаг к предательству. Путин предал свой народ, он нарушил все международные договоренности и предательски напал на Украину. Вся правда о войне всплывёт через много лет, дети доживут, узнают. Я врядли доживу до того времени.

- Почему вы решили с семьей остаться в Харькове, а не уехали подальше от зоны боевых действий?

- Сейчас неизвестно, где в Украине безопасно, всюду опасно. И дома всегда чувствуешь себя лучше, не так как в гостях. Находиться в гостях – хорошо неделю, месяц, а потом всё равно тянет домой. Вот приняли решение остаться с семьей дома и помогать, как можем, защищать родной Харьков.

- Как быстро приняли решение заниматься волонтёрством?

- В первое время не знал даже, как помочь нашей армии, родному городу. Представить не мог, что в городе в такое время много активной молодёжи, ну, скажем так, тех, кто по сравнению со мной намного моложе, и они, ежедневно рискуя жизнью, оказывают посильную помощь воинам нашим, помогают инвалидам и старикам пережить трудности военного времени. Меня пригласили к участию в волонтёрском движении, когда я, прогуливаясь по своему району, можно сказать случайно встретил такую группу ребят. Они меня узнали, пригласили участвовать в таком нужном и благородном деле. Конечно же, я не раздумывая, согласился. Вот уже третий месяц мы вместе занимаемся волонтёрством. Ребята активные и делают всё возможное, а иногда и невозможное, чтобы помочь нуждающимся людям, помочь защитникам города. Это очень важно в такое время. В первую очередь мы оказываем помощь украинским воинам, которые территориально находятся близко к нашему району. Подвозим им продукты, помогаем решать проблемы с бензином. Я, можно сказать, помолодел даже. Помню, работая тренером молодых пацанов, юных футболистов, забывал про свои года. Так и сейчас.

- Что самое сложное в волонтерской деятельности? Кому оказываете помощь в первую очередь?

- Сложности есть, конечно. Самое неприятное, что иногда приходится сталкиваться с теми, кто по-свински относится к волонтёрам. Ведь ребята, рискуя жизнью, своим здоровьем выполняют то, что не каждый может, и при этом в отдельных случаях видят негативное отношение к себе от, извините за выражение, зажравшихся личностей.

- Кто ваши соратники по волонтерству? Нет ли страха ездить по городу, который может быть обстрелян в любую минуту?

– Все ребята из одного посёлка, знают с детства друг друга. Меня называют с любовью, как в детстве, «дядя Вова». Страх… Но это такое. К постоянным обстрелам мы уже привыкли. В нашем районе даже бабушки, идя по улице, уже знают, какими снарядами, какого калибра, по ним стреляют, с какой стороны летит снаряд, и даже сильно не спешат в укрытия при этом. Естественно, это очень плохо. Не должно быть таких явлений, как привычка к обстрелам, но, увы…

- Общаетесь ли сейчас с кем-то из ветеранов футбола? Как они переносят тяготы войны, многие ли остались в Харькове?

- Многие, можно сказать, большинство ветеранов моего поколения остались здесь в Харькове – Юрий Сивуха, Валентин Крячко, Виктор Камарзаев. Александр Довбий уехал из города, правда, не очень далеко. В его дом попал снаряд, и ему пришлось выехать из города. Конечно, общаемся, поддерживаем друг друга, как можем. Вот с Леонидом Ткаченко из нашего поколения мы уже никогда общаться не будем. Нам Саша Довбий, а они с Ткаченко кумовья, рассказал о своём разговоре с ним. После этого разговора Александр принял решение прервать все связи со своим кумом. После таких заявлений и такой позиции Ткаченко, мы с ним уже никогда в жизни не будем общаться. Тяготы... Конечно, никто не думал, что у детей отнимут их детство, у стариков заберут возможность спокойно жить в старости. Но ветераны держатся, и твердо верят в то, что наступит мир и они, как раньше, соберутся, чтобы сыграть в футбол.

- Харьков называют городом из железобетона. В чем особенность харьковчан, в чём их сила и такая невероятная стойкость?

Харьков всегда считался в Украине особенным уникальным городом. Киев, можно сказать, с ревностью относится к нашему городу. Киев, всё же столица Украины, а тем не менее интеллектуальной столицей Украины все считают именно наш Харьков. В последние годы, кроме того, что город наш является интеллектуальной столицей, он сильно преобразился в лучшую сторону, стал намного красивее, чем был, парки и фонтаны стали гордостью города. Харьковчане особенные. Знаю, ведь общался со многими, что было лояльное отношение у харьковчан к России. Но после 24-го февраля всё кардинально изменилось. Свой город харьковчане никому и никогда не отдадут, они будут его защищать, не жалея своих сил.

- Ваш прогноз, когда наступит мир в Украине и какое будущее ожидает Россию?

– Точный прогноз, никто вам, думаю, сегодня не даст. Сразу после 24-го мне казалось, что это не надолго. Сейчас думаю уже по-другому. Вообще, делать прогнозы, занятие не для меня. Я даже на футбол никогда не делал прогнозов. Поэтому без комментариев.

- Скоро, уже в августе, есть планы дать старт чемпионату Украины по футболу. Насколько важен футбол для наших людей в столь непростое время?

- Футбол очень важен для людей. Да, и не только футбол… Всё, чем занимались люди до войны, очень важно и имеет значение. Я в первую очередь реалист и не верю в то, что чемпионат Украины будет доигран до конца, если он начнётся. Особенно первая лига, вторая лиги. Я не знаю, как его провести в это время. Возможно, у руководителей украинского футбола, что-то в головах есть, план какой-то есть. Я лично не вижу, как можно его провести в полноценном виде. Видимо, хотят для «галочки» провести, чтобы была возможность заявить команды на следующий евросезон. Но это, моё мнение.

- О чём мечтаете и что сделаете в первую очередь в тот день, когда завершится эта война?

Мечтаю, как все, о нашей победе, о том, что весь этот ужас закончится. И мы все ветераны футбола, ветераны харьковского спорта, соберемся вместе, чтобы отпраздновать нашу победу. Созваниваюсь со многими ветеранами, друзьями, они говорят, что в такой день обязательно выпьют за окончание войны, за нашу победу, и за то, что наконец-то нервное напряжение спадёт. Даже те, кто по жизни считается «трезвенниками», готовы будут в этот день участвовать в застолье и выпить за окончание войны. Уверен, что так и будет.

- Много спортсменов и много молодых ребят уже отдали свои жизни, защищая страну. Это больно осознавать – теряем лучших. Что можете пожелать всем украинцам в это нелёгкое время?

- Жалко всех – простых людей, стариков, детей, женщин, спортсменов, молодых ребят. У всех отнимают нормальный уклад жизни и даже саму жизнь. Тяжело это, не укладывается в голове, что такое может происходит в наше время. Мне думается, у развязавших войну против нас извилина в голове и та прямая. Этот прыщ, ушлёпок, Путин, его унижали в молодости, и вот он отыгрывается сейчас на всех. Такие же, как он, с автоматами пришли на нашу землю, и эти безмозглые дебилы совершают такое, что даже фашисты 80 лет назад не делали. У них хоть есть душа, сердце? Я верю в наступление мира, в нашу победу, в нашу украинскую армию. Считаю, что после войны, наступит другое время, будет другая жизнь. «Разпальцованные», назовём их так, видимо вернутся в Украину по окончанию войны, но им не позволят жить так, как они жили до войны. Ребята, прошедшие войну, не позволят и таких ребят будет много. А всем хочу пожелать здоровья и обязательно дожить до победы! Все буде Україна!