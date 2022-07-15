Инспекторы УАФ проверили состояние реконструкции стадиона Вереса

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о результатах предварительной инспекции хода работ по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно.

"Работы на арене продолжаются. У нас появился агроном с большим опытом. Это значительное усиление для нашего клуба. Сейчас на стадионе продолжаются работы и по уходу за газоном, и по обустройству раздевалок. Предварительно инспекторам УАФ понравился темп выполнения работ на "Авангарде".

Будем готовиться к финальной инспекции, которая после завершения всех обязательных работ и устранения недостатков сможет принять решение о разрешении на проведение соревнований. Конечно, после соответствующего решения военно-гражданской администрации. – сказал Надеин в комментарии клубной пресс-службе.