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Инспекторы УАФ проверили состояние реконструкции стадиона Вереса
Президент клуба прокомментировал результаты проверки
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о результатах предварительной инспекции хода работ по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно.
"Работы на арене продолжаются. У нас появился агроном с большим опытом. Это значительное усиление для нашего клуба. Сейчас на стадионе продолжаются работы и по уходу за газоном, и по обустройству раздевалок. Предварительно инспекторам УАФ понравился темп выполнения работ на "Авангарде".
Будем готовиться к финальной инспекции, которая после завершения всех обязательных работ и устранения недостатков сможет принять решение о разрешении на проведение соревнований. Конечно, после соответствующего решения военно-гражданской администрации. – сказал Надеин в комментарии клубной пресс-службе.
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