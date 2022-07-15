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Береза нецензурным словом отреагировал на переход Йовичевича в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Президент "Днепра-1" был лаконичен

Береза нецензурным словом отреагировал на переход Йовичевича в Шахтер

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза в нецензурной форме высказался об Игоре Йовичевиче. Напомним, накануне хорватский специалист покинул днепровский клуб и возглавил донецкий "Шахтер".

Владельцу днепрян очень не понравилось такое решение экс-коуча его команды. И свою реакцию он озвучил в виде комментария на странице спортивного паблика в Facebook.

"П**ар", - прокомментировал переход Йовичевича Береза.

Ранее сообщалось о том, что "Днепр-1" готовит официальное заявление по поводу назначения Йовичевича в "Шахтер".

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Береза нецензурным словом отреагировал на переход Йовичевича в Шахтер - изображение 1

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (8)
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
15.07.2022 в 15:34
Європейський менеджмент... Мабуть подумав, що на фото Суркіс або Медведчук, і не втримався
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
15.07.2022 в 15:32
Я так понимаю обида одна. Берёза не получил компенсации. Но судя по контрактным обязательствам которые есть в открытом доступе Днепр и не должен был получать.
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+2
0
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Moro (Киевская область)
15.07.2022 в 15:58
— А який статус у Ігоря Йовічевича? Він, як і раніше, тренер «Дніпра-1», і чи можна буде його ще побачити у цій ролі? — Днями я розмовляв з керівництвом клубу на цю тему, давав інтерв’ю українському телебаченню і чітко сказав їм — мій контракт із «Дніпром-1» ще чинний, і я бачу себе тренером цього клубу в майбутньому! Відколи все почалося, мені надходили численні пропозиції, мені постійно хтось дзвонить, але я все відкидав і продовжуватиму відмовлятися. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, через що проходять українці — я не така людина. Мої думки та серце з ними, я вірю, що незабаром ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо з того, на чому зупинилися. Я не думаю про звільнення з клубу на даний момент. Звичайно, якщо все це, не дай Боже, затягнеться, то я подивлюся, що буде далі, але зараз я безперечно є тренером «Дніпра-1» і хочу залишитися. 27.04.2022
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0
-2
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Moro (Киевская область)
15.07.2022 в 16:00
ще є питання по компенсаціям та образам? підар, він завжди підар, як і зманивший його срна
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0
-2
старий фан (Рівне)
15.07.2022 в 16:05
Якби Дніпро-1 претендував на компенсацію, вони б легко її виглали в СAS. А так Береза показав свою вихованість і європейскість керівника "європейського" клубу. Банда і бандитьський сленг.
0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
15.07.2022 в 15:23
Повар?
Ответить
0
0
MP (Львів)
15.07.2022 в 15:26
перукар))
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0
0
kuko (Lviv)
15.07.2022 в 15:29
..пекар)..
Ответить
0
0

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