Береза нецензурным словом отреагировал на переход Йовичевича в Шахтер

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза в нецензурной форме высказался об Игоре Йовичевиче. Напомним, накануне хорватский специалист покинул днепровский клуб и возглавил донецкий "Шахтер".

Владельцу днепрян очень не понравилось такое решение экс-коуча его команды. И свою реакцию он озвучил в виде комментария на странице спортивного паблика в Facebook.

"П**ар", - прокомментировал переход Йовичевича Береза.

Ранее сообщалось о том, что "Днепр-1" готовит официальное заявление по поводу назначения Йовичевича в "Шахтер".