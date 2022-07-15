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Береза нецензурным словом отреагировал на переход Йовичевича в Шахтер
Президент "Днепра-1" был лаконичен
scdnipro1.com.ua
Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза в нецензурной форме высказался об Игоре Йовичевиче. Напомним, накануне хорватский специалист покинул днепровский клуб и возглавил донецкий "Шахтер".
Владельцу днепрян очень не понравилось такое решение экс-коуча его команды. И свою реакцию он озвучил в виде комментария на странице спортивного паблика в Facebook.
"П**ар", - прокомментировал переход Йовичевича Береза.
Ранее сообщалось о том, что "Днепр-1" готовит официальное заявление по поводу назначения Йовичевича в "Шахтер".
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