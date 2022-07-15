Григорчук - о спарринге с военными: Наши бойцы в прекрасной форме

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о контрольном матче его штаба с украинскими военными.

"Прежде всего, я поблагодарил ребят, поблагодарил Бога в этой ситуации. Спасибо вам (обращаясь к журналисту Виталию Хемию - прим.), что смогли это все организовать. Хочется быть рядом с этими ребятами, они просто герои. Герои в полном смысле этого слова. Они защищают нас, страну, Одессу - поэтому мы счастливы быть рядом с ними.

Мы хотели уделить внимание, хотели с ними подвигаться. Я понимаю, почему наша армия так сильна – они гоняют, как… Не буду говорить плохие слова. Люди в прекрасной форме – приятно смотреть, все двигаются, молодцы.

Сейчас желаю, чтобы они – и мы вместе с ними – добились победы, и чтобы бог Бал, чтобы все были живы и здоровы.

Форма нашего штаба? Мы играли сегодня так, чтобы не было стыдно перед ребятами, потому что они скажут, что они там на фронте, в окопах, а вы здесь… Мы старались, как могли. Но форма наших бойцов просто отличная", - сказал Григорчук.