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Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер отдал за Тотовицкого
Меньше миллиона за первого летнего новичка
Фото: ФК Шахтер
Сегодня Андрей Тотовицкий официально вернулся в "Шахтер". Ранее он формально выступал за "Колос", в составе которого из-за войны так и не дебютировал.
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Однако ковалевцы смогли на нем заработать. По данным портала Transfermarkt, первый летний новичок обошелся "Шахтеру" в 700 тысяч евро. Он подписал трехлетний контракт.
Отметим, что стороны решили не афишировать финансовую сторону сделки. Известно, что Тотовицкий отправится с "горняками" на
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Источник:Transfermarkt
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