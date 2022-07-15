Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер отдал за Тотовицкого

Сегодня Андрей Тотовицкий официально вернулся в "Шахтер". Ранее он формально выступал за "Колос", в составе которого из-за войны так и не дебютировал.

Читайте также Официально. Колос продал Тотовицкого в Шахтер

Однако ковалевцы смогли на нем заработать. По данным портала Transfermarkt, первый летний новичок обошелся "Шахтеру" в 700 тысяч евро. Он подписал трехлетний контракт.