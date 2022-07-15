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Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер отдал за Тотовицкого

Премьер-лига
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Меньше миллиона за первого летнего новичка

Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер отдал за Тотовицкого

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Андрей Тотовицкий официально вернулся в "Шахтер". Ранее он формально выступал за "Колос", в составе которого из-за войны так и не дебютировал.

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Однако ковалевцы смогли на нем заработать. По данным портала Transfermarkt, первый летний новичок обошелся "Шахтеру" в 700 тысяч евро. Он подписал трехлетний контракт.

Отметим, что стороны решили не афишировать финансовую сторону сделки. Известно, что Тотовицкий отправится с "горняками" на первый сбор.

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Transfermarkt

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